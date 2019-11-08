СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-08T10:53:53+03:00

Работы проводятся с учетом сохранения деревьев и их корневой системы

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Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ городской администрации.

Как стало известно, в парке уже окончили работы по бетонированию территории возле детской площадки, а также реконструировали возвышенность с двумя детскими горками. За комплексом «Лукоморье» была уложена брусчатка, а на воркаут-площадке - покрытие из резиновой крошки и отсева. Завершена была и установка площадки для дрессировки и выгула собак.

По словам главы Ленинского района Алексея Глазова, во время проведения работ по благоустройству парковой территории учитывалось пожелание местных жителей о сохранение корневой системы растущих в «Дубках» деревьев.

- Совместно с жителями была разработана и согласована схема маршрута пешеходных дорожек, по их желанию установлена сетки вокруг футбольного поля , - подчеркнул Алексей Глазов.

Ранее «КП» сообщала, что в Нижнем Новгороде было завершено благоустройство сквера имени Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU