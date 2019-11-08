2019-11-08T10:53:53+03:00
Общество

Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю

Работы проводятся с учетом сохранения деревьев и их корневой системы
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
Изменить размер текста:

Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ городской администрации.

Как стало известно, в парке уже окончили работы по бетонированию территории возле детской площадки, а также реконструировали возвышенность с двумя детскими горками. За комплексом «Лукоморье» была уложена брусчатка, а на воркаут-площадке - покрытие из резиновой крошки и отсева. Завершена была и установка площадки для дрессировки и выгула собак.

По словам главы Ленинского района Алексея Глазова, во время проведения работ по благоустройству парковой территории учитывалось пожелание местных жителей о сохранение корневой системы растущих в «Дубках» деревьев.

- Совместно с жителями была разработана и согласована схема маршрута пешеходных дорожек, по их желанию установлена сетки вокруг футбольного поля , - подчеркнул Алексей Глазов.

Ранее «КП» сообщала, что в Нижнем Новгороде было завершено благоустройство сквера имени Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки
Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»
Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области
Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»
В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе
Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей
Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области
Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной
Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде
В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика
Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде