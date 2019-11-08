Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-08T10:22:42+03:00

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Мужчина погиб на пожаре в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

Согласно полученной информации, около 21 часа 7 ноября спасателям поступило сообщении о возгорании в квартире на девятом этаже жилого здания на улице Красных зорь. В помещении было найдено тело нижегородца 1976 года рождения.

В результате происшествия в доме образовалось сильное задымление. Пожарными были эвакуированы пять человек, никто из них не пострадал.

Отмечается, что причиной возгорания стало неосторожное курение погибшего. Известно также, что обгорело четыре квадратных метра его имущества.

Как сообщалось ранее, в начале ноября в многоквартирном жилом доме на улице Архангельской Канавинского района в Нижнем Новгорода произошел страшный пожар, на котором погиб человек. Причиной происшествия стало неаккуратное курение.

ИСТОЧНИК KP.RU