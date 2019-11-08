2019-11-08T09:54:54+03:00
Общество

Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей

Нижегородская ГЭС проходит второй пик осеннего дождевого паводка
Валентин ШАРИКОВ
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Уровень бассейна Горьковского водохранилища и верхней Волги поднялся после обильных осенних дождей. Об этом сообщили в ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».

Как говорится в сообщении, специалистами был зафиксирован второй пик осеннего паводка из-за таяния снегов во время недавнего потепления и обильных осадков в виде дождей. Так, 3 ноября боковой приток Волги был увеличен и составляет теперь 2500 м3/с . Верхне-Волжское УГМС прогнозирует его дальнейший рост.

- В связи с возникшими обстоятельствами на период с 7 по 20 ноября изменяется режим работы Рыбинского гидроузла - сбросные расходы увеличены до 2800-3200 м3/с. Нижегородская ГЭС продолжает будет поддерживаться уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 83,6-84,0 метров, - рассказали в «РусГидро».

Напомним, что аномальный осенний паводок наблюдался в Нижегородской области в 2012 году. Тогда рост уровня воды поднялся на реках Волга, Ока и Ветлуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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