СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-08T09:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев. Об этом сообщают синоптики.

Столбики термометров опустятся до 0..+1 в дневные часы и 0 ночью в субботу, 9 ноября. Скорость юго-восточного ветра составит 1,8 м/с, влажность воздуха – 79%.Атмосферное давление повышенное – 767 мм ртутного столба. Без осадков.

Температура воздуха составит +3..+4 днем и +4..+5 ночью в воскресенье, 10 ноября. Ветер сменит свое направление на южное и усилится до 3,6 м/с, влажность воздуха вырастет до 84%. Будет пасмурно, атмосферное давление понизится до 763 мм ртутного столба.

Напомним, что до -1..0 днем и -1 ночью похолодает в Нижнем Новгороде в пятницу, 8 ноября. Скорость восточного ветра составит 2,7 м/с, влажность воздуха – 77%, атмосферное давление – 760 мм ртутного столба. Возможны осадки в виде небольшого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU