2019-11-07T15:45:45+03:00
Общество

Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа

Она была инициирована после обращения гражданина, которое не прошло обязательную авторизацию и аутентификацию
Валентин ШАРИКОВ
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Региональная государственная жилищная инспекция осуществила незаконную внеплановую проверку деятельности АО «Домоуправляющая компания Нижегородского района». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг, 7 ноября.

Согласно имеющейся информации, проверка ДУКа была организована Госжилинспекций после обращения нижегородца, которое не прошло обязательную авторизацию и аутентификацию.

В прокуратуре объяснили, что подобные действия квалифицируются как нарушение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В связи с этим, в отношении должностного лица жилищной инспекции было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение должностными лицами требований о законодательства о государственном контроле (надзоре)», рассмотренное мировым судом.

Кроме того, руководителю Госжилинспекции было внесено прокурорское представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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