2019-11-07T14:29:33+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов

Баскетболисты обыграли греческий «Перистери» в выездном матче
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Баскетболисты обыграли греческий «Перистери» в выездном матчеБаскетболисты обыграли греческий «Перистери» в выездном матчеФото: БК Нижний Новгород
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов, одержав победу над греческим «Перистери» в выездном матче. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области в четверг, 7 ноября.

Как говорится в сообщении, первый отрезок игры закончился со счетом 15:21 в пользу «Нижнего Новгорода». Мячи забили тяжелый форвард Даррал Уиллис, центровой Алек Браун, нападающий Антон Астапкович.

Первая половина игры завершилась со счетом 32:40 в пользу БК «НН».

- В середине второй четверти у хозяев площадки получилось сравнять счет дважды, но упорная атака баскетболистов «Нижнего» Брэндона Брауна, Шавона Льюиса и Даррала Уилилса снова позволила оторваться от команды соперников на 11 очков, - сообщается в пресс-релизе.

Последние две четверти игры черно-белым удалось сохранить свое преимущество на паркете. Встреча завершилась со счетом 71:74.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич подчеркнул по окончанию матча, что эта победа на выезде была очень важна для команды.

Известно также, что следующий матч Лиги Чемпионов баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проведет с чешским «Нимбурком» 13 ноября дома, в КРК «Нагорный».

Напомним, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар» в домашнем матче 29 октября. Игра завершилась со счетом 89:69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Директор школы в Ардатовском районе оштрафован за драку учеников
Нижегородская канатная дорога приостановила работу 7 ноября
Сергей Панов ушел с поста министра спорта Нижегородской области
Движение общественного транспорта по Канавинскому мосту прекращено 7 ноября
Шквалистый ветер обрушился на Нижегородскую область 7 ноября
Стадион «Нижний Новгород» будет передан региону до 1 января 2020 года
В Дзержинске открылась площадка для воркаута 6 ноября
Сквер «Улыбка» открыли после благоустройства в поселке Силикатный
Глеб Никитин посетит открытие производства компании «Оргхим» в Малайзии
Благовещенскую площадь перекроют из-за политического шествия 7 ноября
Елена Корнева заняла пост и.о. руководителя нижегородского «ЕЦМЗ»
Зона долгосрочной парковки расширена в нижегородском аэропорту
Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде
Центр «Мой бизнес» начал работу в Нижнем Новгороде
Александру Познанскому исполнилось 90 лет
14-летний арзамасец попался на краже бытовой химии в супермаркете
Пешеход погиб под колесами «Рено» в Дзержинске
Ремонт дороги в Лысковском районе провели по новым технологиям
Сотрудник нижегородского банка подозревается в разглашении данных
Нижегородский политтехнолог осужден за пособничество в мошенничестве