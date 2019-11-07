БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-07T14:29:33+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов, одержав победу над греческим «Перистери» в выездном матче. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области в четверг, 7 ноября.

Как говорится в сообщении, первый отрезок игры закончился со счетом 15:21 в пользу «Нижнего Новгорода». Мячи забили тяжелый форвард Даррал Уиллис, центровой Алек Браун, нападающий Антон Астапкович.

Первая половина игры завершилась со счетом 32:40 в пользу БК «НН».

- В середине второй четверти у хозяев площадки получилось сравнять счет дважды, но упорная атака баскетболистов «Нижнего» Брэндона Брауна, Шавона Льюиса и Даррала Уилилса снова позволила оторваться от команды соперников на 11 очков, - сообщается в пресс-релизе.

Последние две четверти игры черно-белым удалось сохранить свое преимущество на паркете. Встреча завершилась со счетом 71:74.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич подчеркнул по окончанию матча, что эта победа на выезде была очень важна для команды.

Известно также, что следующий матч Лиги Чемпионов баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проведет с чешским «Нимбурком» 13 ноября дома, в КРК «Нагорный».

Напомним, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар» в домашнем матче 29 октября. Игра завершилась со счетом 89:69.

ИСТОЧНИК KP.RU