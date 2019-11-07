В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-07T12:22:26+03:00

В текущий момент в ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия

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В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, который сбил насмерть пешехода в Сормовском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг, 7 ноября.

Согласно полученной информации, происшествия случилось 6 ноября в 17 часов 20 минут возле дома №59 на улице Хальзовской. Неустановленный водитель транспортного средства совершил наезд на мужчину 40-45 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельное ранение и был отправлен в морг.

В текущий момент в ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе Нижегородской области вечером 4 ноября. Пешеход переходил дорогу в перед близко идущим транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU