В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, который сбил насмерть пешехода в Сормовском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг, 7 ноября.
Согласно полученной информации, происшествия случилось 6 ноября в 17 часов 20 минут возле дома №59 на улице Хальзовской. Неустановленный водитель транспортного средства совершил наезд на мужчину 40-45 лет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельное ранение и был отправлен в морг.
В текущий момент в ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе Нижегородской области вечером 4 ноября. Пешеход переходил дорогу в перед близко идущим транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU