Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде убрали 116 незаконных рекламных конструкций за прошедшую неделю. Об этом сообщает МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА).
Как говорится в сообщении, 21 рекламная вывеска была демонтирована собственниками, остальные 95 пришлось ликвидировать сотрудникам центра градостроительства.
За это время специалисты выявили еще 63 незаконных конструкции, наибольшее число из которых было зафиксировано в Канавинском районе.
Известно, что за размещение незаконной рекламы юридические лица будут наказаны штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в соответствии со статьей КоАП РФ. Владельцы смогут забрать хранящиеся сроком до 30 дней конструкции только после возмещения трат на их демонтаж.
Напомним, что с 7 по 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы более сотни незаконных рекламных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU