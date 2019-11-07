Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-07T11:44:34+03:00

Большинство из них пришлось демонтировать силами центр градостроительства и архитектуры

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В Нижнем Новгороде убрали 116 незаконных рекламных конструкций за прошедшую неделю. Об этом сообщает МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА).

Как говорится в сообщении, 21 рекламная вывеска была демонтирована собственниками, остальные 95 пришлось ликвидировать сотрудникам центра градостроительства.

За это время специалисты выявили еще 63 незаконных конструкции, наибольшее число из которых было зафиксировано в Канавинском районе.

Известно, что за размещение незаконной рекламы юридические лица будут наказаны штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в соответствии со статьей КоАП РФ. Владельцы смогут забрать хранящиеся сроком до 30 дней конструкции только после возмещения трат на их демонтаж.

Напомним, что с 7 по 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы более сотни незаконных рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU