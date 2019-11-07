Директор школы в Ардатовском районе оштрафован за драку учеников

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-07T10:54:33+03:00

Руководитель не сообщил о случившемся в правоохранительные органы

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Директор школы в Ардатовском районе был осужден по административной статье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в четверг, 7 ноября.

В сообщении говорится, что 18 сентября текущего года около полудня 15-летний школьник нанес несколько ударов своему однокласснику, в результате чего потерпевший получил ушиб и гематомы. При этом директор общеобразовательного учреждения не проинформировал о случившемся правоохранительные органы.

В отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье « непредставление сведений (информации)», согласно которому мировой суд признал его вину вынес приговор о назначении штрафа. Решение в законную силу не вступило.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в октябре в нижегородской школе №94 произошла страшная трагедия: девятиклассник выпал из окна третьего этажа и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU