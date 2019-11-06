2019-11-06T13:01:55+03:00
Общество

Александру Познанскому исполнилось 90 лет

Родившийся в Нижнем Новгороде известный актер имеет звание народного артиста РСФСР
Валентин ШАРИКОВ
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Известному нижегородскому мастеру художественного чтения, советскому и российскому театральному актёру, народному артисту РСФСР Александру Познанскому исполнилось 90 лет в среду, 6 ноября.

Детство и юность Познанского пришлись на непростые довоенные годы. Ему было всего семь лет, когда в 1937 году арестовали и репрессировали его отца. В 1947 году Александр Познанский поступил в театральное училище при Государственном Еврейском театре и играл в спектакле знаменитого советского режиссера Соломона Михоэлса, убитого в Минске по прямому приказу Сталина.

Закончив Театральное училище им. Щукина, Познанский вернулся в родной Горький, поступил на службу в Горьковский ТЮЗ, где несколько лет участвовал в театральных постановках и одновременно выступал на эстраде. В 1956 году он переходит на работу в Горьковскую филармонию, а уже через год, с 1957 года начинает самостоятельно гастролировать с сольными литературными концертами по всему Советскому Союзу.

Всего за свою творческую карьеру, Александр Давидович Познанский создал более 35 собственных программ. Выступал на нижегородском радио и телевидении, занимался режиссёрской работой. Он - член Правления Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, Почетный гражданин Нижегородской области.

Александр Познанский является представителем уникальной профессии, легендой нескольких поколений. Он, профессиональный актер, выходил на сцену, без текста в руках, без партнеров, и погружал зрителей в атмосферу произведения. Он создавал для своих слушателей целые Вселенные: мир Зощенко, Есенина, Маяковского, Чехова, Пушкина, Достоевского. И люди в зале начинали видеть улицы, лица персонажей, ощущать погоду и яркость солнечного света. Люди, которые в жизни могли вовсе не читать книг, полностью и с интересом погружались в классическую литературу.

- Я видел на лучших своих концертах – зачем это надо! Я видел, что люди в зрительном зале перестают осознавать, ощущать себя в зале, в кресле. А находятся там, в том мире, о котором идет речь. И в котором они существуют. Значит, их творческая фантазия, их творческий импульс требует выхода. Это творческий процесс. Они становятся художниками. И когда ему потом показывают Анну Каренину в кино, он говорит – да нет, я же знаю, какая она, что вы мне показываете? Я же знаю. Я видел. Он видел. Он видел это поле, он видел этих людей, он видел этих лошадей, этот закат, этот рассвет. Вот эта потребность творческого участия, творческого состояния и ведет людей на литературные концерты, - говорит Александр Познанский.

По словам журналиста Георгия Молокина, многие поколения нижегородцев обрели вкус к литературе, благодаря, в первую очередь, Александру Познанскому

- Люди приходили, сначала, ну так, просто на концерт. А потом восклицали "Боже мой, вот это литература?! Да, вот это литература". И потом сами шли, читали, возвращались на концерты Познанского, по-другому понимали, что такое слово. Что такое литература и макулатура. Он очень много сделал для формирования вкуса, что очень важно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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