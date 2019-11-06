СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-06T10:59:15+03:00

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Сотрудник ПАО «Сбербанк» подозревается в разглашении банковской тайны. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в октябре текущего года работник банка нарушил требования руководства, неправомерно получив доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», завладел сведениями о счетах одного из них без согласия владельца, а также передал эту информацию неустановленному лицу.

В отношении банковского работника было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное разглашение или использование сведений, составляющих банковскую тайну».

Мера пресечения подозреваемому пока была не избрана, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий Банк «Ассоциация».

ИСТОЧНИК KP.RU