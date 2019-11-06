Участок Светлогорского переулка в Нижнем Новгороде снова перекроют

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-06T09:59:11+03:00

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Участок Светлогорского переулка перекроют в Советском районе Нижнего Новгорода на две недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 6 ноября.

Как говорится в сообщении, с 8 по 22 ноября на участке от дома №3 до Светлогорского переулка вводится ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В департаменте транспорта просят водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говотся в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября.

Напомним также, что движение по мосту через реку Кудьма на трассе М-7 «Волга» будет ограничено 6 и 7 ноября. В указанные дни из-за проведения ремонта на переправе будет введено реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU