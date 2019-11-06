2019-11-06T09:59:11+03:00
Общество

Участок Светлогорского переулка в Нижнем Новгороде снова перекроют

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Участок Светлогорского переулка перекроют в Советском районе Нижнего Новгорода на две недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 6 ноября.

Как говорится в сообщении, с 8 по 22 ноября на участке от дома №3 до Светлогорского переулка вводится ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В департаменте транспорта просят водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говотся в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября.

Напомним также, что движение по мосту через реку Кудьма на трассе М-7 «Волга» будет ограничено 6 и 7 ноября. В указанные дни из-за проведения ремонта на переправе будет введено реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пешеход погиб под колесами «Рено» в Дзержинске
Ремонт дороги в Лысковском районе провели по новым технологиям
Сотрудник ПАО «Сбербанк» подозревается в разглашении банковской тайны
Нижегородский политтехнолог осужден за пособничество в мошенничестве
Пьяного угонщика задержали в Нижегородской области
Нижегородцам предлагают вступить в ряды лесных инспекторов
В Нижегородскую область завезли зараженный базилик
Ремонт дороги в Борском районе в рамках нацпроекта БКАД завершен
Движение по мосту через реку Кудьма ограничат 6-7 ноября
Нижегородское ПАО «Труд» выплатило более 20 млн рублей долга по зарплате
Объем госдолга Нижегородской области снижен на 9,8 млрд рублей
Пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе
В Нижегородской области завершился Международный славянский форум
Нижегородская фирма не выплатила более 28 млн рублей налогов
Нижегородец избивал дочерей кипятильником и бегал за ними с ножом
Участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября
Нижегородец осужден за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Серийный грабитель задержан полицией в Нижегородской области
В 95 домах Автозаводского района отключат воду 6 ноября
ФК «Нижний Новгород» победил ярославский «Шинник» в выездном матче
ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3
Резкое похолодание придет в Нижний Новгород 8 ноября
56 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород