СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-05T14:01:46+03:00

В нем приняли участие представители девяти стран

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В Нижегородской области завершился Международный славянский форум «Национальная идея: от истоков становления к перспективам развития». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что участниками форума были представители девяти стран: России, Украины, Белоруссии, Чехии, Болгарии, Польши, Черногории, Сербии, Греции.

Мероприятие также посетили референт управления Президента Российской Федерации по внешней политике Сергей Мельников, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор региона Александр Мурзин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель регионального Заксобрания Евгений Лебедев, депутат Госдумы Артем Кавинов и президент Международной славянской академии наук Сергей Бабурин.

От имени главы государства Сергей Мельников сообщил, что славянское единство является вечной ценностью, благодаря которой мы выходим победителями из большинства жизненных ситуаций, противостоим всем вызовам нашего времени.

По словам Евгения Люлина, итогом сотрудничества Нижегородской области с Республикой Сербской создание новых экономических, культурных и образовательных проектов.

- Это, безусловно, позволит укрепить благосостояние наших территорий. Надеюсь, что таких примеров со временем будет все больше. День народного единства напоминает нам, насколько важно объединение различных общественных групп ради блага Родины и сохранения национальных культурных традиций, - сказал вице-губернатор.

Люлин добавил, что придание импульса идее славянского единства есть является общим интересом для всех собравшихся на форуме стран.

Кроме того, во время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, с участниками международного славянского форума также встретился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU