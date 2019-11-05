СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-05T11:25:40+03:00

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Нижегородец осужден за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 5 ноября.

Как говорится в сообщении, 30 мая текущего года 57-летний водитель, которого оставили в Лысковском районе за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, предложил денежное вознаграждение сотруднику ДПС. Мужчина положил купюру достоинством в 500 рублей между пассажирским и водительским сиденьем, игнорируя неоднократное предупреждение полицейского о том, что взятку давать незаконно.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Рассмотрев его, суд назначил нижегородцу наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей

Ранее сообщалось, что В Нижегородской области суд вынес приговор заместителю руководителя Пижемского районного лесничества, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере

ИСТОЧНИК KP.RU