2019-11-05T11:25:40+03:00
Происшествия

Нижегородец осужден за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Мужчина был остановлен полицией за нарушение правил пользования внешними световыми приборами
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородец осужден за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 5 ноября.

Как говорится в сообщении, 30 мая текущего года 57-летний водитель, которого оставили в Лысковском районе за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, предложил денежное вознаграждение сотруднику ДПС. Мужчина положил купюру достоинством в 500 рублей между пассажирским и водительским сиденьем, игнорируя неоднократное предупреждение полицейского о том, что взятку давать незаконно.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Рассмотрев его, суд назначил нижегородцу наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей

Ранее сообщалось, что В Нижегородской области суд вынес приговор заместителю руководителя Пижемского районного лесничества, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24