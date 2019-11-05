СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-05T10:58:47+03:00

Преступник совершил пять краж на общую сумму более 100 тысяч рублей

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Серийный грабитель задержан полицией в Нижегородской области. Об этом сообщает регионального ГУ МВД РФ во вторник, 5 ноября.

Согласно полученной информации, ранее судимый 23-летний житель соседнего региона в августе 2019 года совершил пять краж в деревне Никольская и двух садовых обществ в Городецком на общую сумму более 100 тысяч рублей. О его причастности к совершению преступлений говорят вещественные доказательства, а также одинаковый способ вскрытия и проникновения в дома.

Преступник забирал с собой не только дорогостоящие телевизоры и технические приборы, но и кухонные ножи с продуктами питания.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.

Напомним, что в Нижнем Новгороде был вынесен приговор 42-летнему мужчине, обвиняемому в девяти кражах и гибели его знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU