ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-05T09:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Первый период завершился со счетом 0:0, несмотря на проведение обеими командами активных атак.

За три секунды до окончания второго отрезка игры, шайбу в ворота нижегородцев забил правый нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков. Счет был открыт, 0:1.

Настоящая борьба между хоккеистами разыгралась в ходе третьей двадцатиминутки. Соперникам удалось забить один гол, это сделал Александр Семин, а «торпедовцам» - целых три. Шайбы забросили Станислав Бочаров, Антон Шенфельд и Тай Рэтти.

Игра завершилась серией буллитов - голкипер нижегородцев Андрей Тихомиров смог защитить свои ворота лучше, чем вратарь «Витяза». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Торпедо».

Как стало известно, следующий матч ХК «Торпедо» состоится в Минске 12 ноября.

Напомним, что ХК «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче.

ИСТОЧНИК KP.RU