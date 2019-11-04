2019-11-04T16:14:16+03:00
Общество

Фестиваль «Кухни народов России» проходит в Нижнем Новгороде

На праздник приехали шеф-повара, фермеры и рестораторы из 30 регионов России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Гастрономический фестиваль «Кухни народов России» проходит на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня народного единства. Для участия в нем в Нижний Новгород съехались шеф-повара, фермеры, рестораторы, производители и представители малочисленных народов из 30 регионов России, в том числе с Алтая, из Северной Осетии, Бурятии, Хакасии и других областей и республик, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы решили показать разнообразие культур через кухню – это дает возможность лучше узнать друг друга, понять, в какой огромной стране мы живем и как разнообразны обычаи и традиции народов России. Сейчас очень популярен гастрономический туризм, когда люди колесят по миру, чтобы поесть и рассказать об этом в сети, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На фестивале представлено 10 фудтраков, где можно попробовать более 150 региональных продуктов и блюд.

Напомним, в этом году мероприятия Дня народного единства проводятся в рамках программ национального проекта «Культура», направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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