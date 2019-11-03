Дептранс занялся синхронизацией расписания автобусов в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-03T09:14:52+03:00

Уже синхронизирован график передвижения автобусов по проспектам Гагарина и Ленина, Московскому шоссе и некоторым другим участкам

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Городской департамент транспорта запустил процедуру синхронизации расписания маршруток в столице Приволжья. Об этом и. о. заместителя мэра, глава дептранса Елена Лекомцева сообщила на совещании с частными перевозчиками, передает пресс-служба муниципалитета.

Руководитель профильного ведомства попросила участников встречи предоставить данные и предложения для завершения работы по синхронизации расписания движения автобусов.

- Каждый знает количество своего подвижного состава и своих конкурентов. В городе появляются «умные» остановки, где есть информационное табло, показывающее время прибытия общественного транспорта. Чтобы оно отражалось корректно и люди не гадали, когда придет нужный им автобус, необходимо завершить синхронизацию расписания, - отметила Лекомцева.

В свою очередь глава Центральной диспетчерской службы Владимир Некрасов добавил, что пока синхронизировано расписание общественного транспорта, который следует по проспектам Гагарина и Ленина, Московскому шоссе и некоторым другим участкам.

- Составлены расписания на 84 маршрута, ведется работа по маршрутам Т-46 и Т-47. На согласовании у «НПАТ» десять маршрутных расписаний, а у частных перевозчиков - восемь, - сообщил Некрасов.

Кстати, из частников по сводному расписанию работает только ООО «Лидер-Транс».

ИСТОЧНИК KP.RU