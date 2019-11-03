Жилой дом на улице Мельникова планируется достраивать через процедуру банкротства

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-03T09:01:57+03:00

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Дом № 26 а по улице Мельникова в Нижнем Новгороде планируется достраивать через процедуру банкротства. Об этом руководитель инспекции Госстройнадзора Мария Пинегина рассказала дольщикам на встрече 1 ноября, передает пресс-служба облправительства.

По ее словам, готовность долгостроя превышает 95 %, выполнение оставшихся работ оценивается примерно в 22 млн рублей.

Поскольку застройщик (ООО «АСК») не может самостоятельно завершить строительство жилого дома, решено достраивать его через процедуру банкротства, которую инициировал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

- Закон позволяет Фонду выступать в качестве истца, не являясь кредитором. При этом отказом в удовлетворении требований Фонда в этом случае может являться ввод дома в эксплуатацию. Таким образом застройщик может продолжать поиск средств и достраивать дом, в чем сегодня он уверяет нас и дольщиков, - пояснила эксперт.

Напомним, этот долгострой с лета 2017 года находится в списке проблемных объектов. Сначала планировалось, что застройщик выполнит свои обязательства поэтапно (предполагалось три денежных транша). Первый транш поступил, второй - уже нет. Позже работы на объекте остановились вовсе. С учетом неоднократного переноса срока ввода дома в эксплуатацию было решено обратиться в Фонд для инициирования процедуры банкротства застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU