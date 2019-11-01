Трамвай №11 отменят в Нижнем Новгороде 5 ноября
В Нижнем Новгороде временно прекращено движение трамваев по маршрута №11. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в пятницу, 1 ноября.
Согласно полученной информации, трамвай №11 не будет курсировать от остановки «Благовещенская площадь» до остановочного пункта «Черный пруд» с 5 ноября 2019 года по 27 апреля 2020 года.
В департаменте транспорта объяснили, что сокращение связано с низким пассажиропотоком маршрута.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в связи с празднованием Дня народного единства в Нижнем Новгороде со 2 по 5 ноября будет изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта.
В частности, временно сокращены будут троллейбусные маршруты №№13, 17, 31, которые следуют до площади Свободы. Подробное расписание измененного маршрута общественного транспорта можно посмотреть на сайте администрации Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU