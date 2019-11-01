2019-11-01T11:33:52+03:00
Общество

Благоустроенный сквер имени Жукова откроют в Нижнем Новгороде 4 ноября

В День народного единства в торжественной обстановке будет проведен прием призывников Нижегородского района в армию
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Благоустроенный сквер имени Жукова откроют в Нижнем Новгороде в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин в ходе проверки готовности ремонта объектов, которые вошли в 2019 году в программу «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

По его словам, в обновленном сквере был полностью обустроен бортовой камень и бетонное основание дорожек, а также уложен рулонный газон. в течение нескольких дней планируется установка лавочек и урн, а также завершение укладки брусчатки.

Илья Лагутин добавил, что в день открытия сквера имени Жукова в торжественной обстановке будет проведен прием призывников Нижегородского района в армию.

- В мероприятии примут участие ветераны, представители военкомата, студенты речного училища и юнармейцы. Торжественное открытие сквера станет хорошим началом для проведения подобных мероприятий, - уверен и.о. главы администрации Нижегородского района.

Напомним, что в сквере «Черный пруд» установили 125-метровую скамью-настил. Территория также включена перечень объектов программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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