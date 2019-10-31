2019-10-31T17:31:00+03:00
Общество

Почти 3000 жалоб из социальных сетей отработаны в Нижегородской области за октябрь

Региональные власти оперативно отслеживают сообщения в соцсетях и реагируют на них
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 2900 сообщений из социальных сетей, рассказывающих о каких-либо вопросах или проблемах, были отработаны органами исполнительной власти Нижегородской области в течение октября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ситуационного центра проекта Инцидент-менеджмент в регионе.

Абсолютное большинство сообщений было зарегистрировано в социальной сети «ВКонтакте» - более 2600. Около 30% всех отработанных сообщений касались темы дорог: состояния дорожного полотна, ямочного ремонта, обслуживания дорог. Кроме того, немало обращений было по вопросам благоустройства, теме реформы ТКО (несанкционированных свалках, навалах у контейнерных площадок), а также общественному транспорту.

Активнее всего жалуются в социальных сетях жители Нижнего Новгорода и Дзержинска. От них немного отстают жители Арзамаса, Кстовского района и Сарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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