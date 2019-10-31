2019-10-31T11:07:04+03:00
Общество

Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области

Регион входит в тройку лидеров по трудоустройству граждан с ограничениями по здоровью
Валентин ШАРИКОВ
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Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как уточняется в сообщении, за девять месяцев текущего года из двух тысяч обратившихся в центры занятости населения граждан с ограничениями по здоровью рабочие места получили 1,5 тысячи человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о данных Министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которым регион входит в тройку лидеров по показателям трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В Нижегородской области насчитывается около 288 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них примерно 67 тысяч – люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, - привел также данные региональной службы занятости губернатор.

Известно, что в рамках реализации национального проекта «Демография» нижегородской службой занятости оказывается содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью - их информируют о правах в области занятости, о положении на рынке труда и наличии вакантных рабочих мест; а также возможностях профподготовки или повышения квалификации. А в рамках в рамках декады инвалидов проходят ярмарки вакансий, дни открытых дверей.

По словам директора центра занятости населения Нижнего Новгорода Людмилы Егоровой, в рамках реализации закона о квотировании в 2019 году на предприятиях региона в счет квоты выделено 7,9 тысяч рабочих мест. Д конца года также планируется создание 16 оснащенных рабочих мест.

Егорова подчеркнула, для того, чтобы работодатель знал, какие условия труда можно предоставить человеку, ему нужно предоставить помимо основных документов и индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

Как сообщалось ранее, конкурс «Абилимпикс» помогает молодым инвалидам находить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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