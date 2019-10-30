2019-10-30T10:43:33+03:00
Происшествия

Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября

Водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно полученным данным, накануне вечером, в 21:20, на 53-м километре автодороги Нижний Новгород-Киров 35-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фордом Эксплорером». Иномарка после этого также вылетела на встречку и врезалась в идущий по ней автомобиль «Дэу Нексия».

В результате происшествия погиб водитель Лады, а его пассажир получил несколько ушибов. Водитель «Форда» был госпитализирован с травмой головного мозга и закрытым переломом левой затылочной кости.

В «Дэу Нексия» пострадали управляющая автомобилем женщина, которая была отправлена в больницу ушибом поясничного отдела позвоночника и закрытым переломом локтевой кости, а также ее пассажир, получивший ушиб грудной клетки.

Напомним, что смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября