Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно полученным данным, накануне вечером, в 21:20, на 53-м километре автодороги Нижний Новгород-Киров 35-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фордом Эксплорером». Иномарка после этого также вылетела на встречку и врезалась в идущий по ней автомобиль «Дэу Нексия».
В результате происшествия погиб водитель Лады, а его пассажир получил несколько ушибов. Водитель «Форда» был госпитализирован с травмой головного мозга и закрытым переломом левой затылочной кости.
В «Дэу Нексия» пострадали управляющая автомобилем женщина, которая была отправлена в больницу ушибом поясничного отдела позвоночника и закрытым переломом локтевой кости, а также ее пассажир, получивший ушиб грудной клетки.
Напомним, что смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU