Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-29T15:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородец попытался украсть 4 батона колбасы и 14 шоколадок в продуктовом магазине в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ во вторник, 29 октября.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад представителями службы сетевого продуктового магазина был задержан мужчина, который пытался вынести указанные продукты питания из торговой точки, которая расположена на улице Зайцева.

-Неизвестный, находясь в помещении торговой точки, похитил из холодильного прилавка колбасу и шоколад, - сообщила в полицию директор магазина.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Вором оказался безработный ранее судимый 37-летний житель Нижнего Новгорода Задержанному была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что пенсионерка украла выручку магазина в Нижнем Новгороде. Женщина похитила деньги, вырученные от продажи товара в торговой точке, в которой она ранее работала.

ИСТОЧНИК KP.RU