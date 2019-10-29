2019-10-29T14:27:28+03:00
Общество

На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил

Сооружение заменит демонтированные ограждения
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил. Об этом сообщил в своем аккаунте социальной сети Facebook глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По его словам, в текущий момент проводятся работы по благоустройству двух скверов в верхней части города – сквере имени Жукова и на Черном пруду. В ходе выполнения первой очереди ремонта осуществляется замена покрытия дорожек, выкладка газона, установка новых торшерных стоек для освещения.

- Сквер на Черном пруду должен стать более уютным. Ограждение демонтируют, на его месте появится длинная, длинной в 125 метров, скамья-настил, - написал мэр Нижнего Новгорода.

Панов добавил, что яркое граффити, нарисованное на стоящем за забором сквера здании, станет частью благоустройства территории. Возле фонтана на Черном пруду также уже установили скамейки разных видов: радиусные, «трибуны».

- Монтируется световой навес, который станет отличительной чертой этого пространства, - подчеркнул глава города.

Владимир Панов уточнил также, что работы по благоустройству территории будут завершены к концу октября.

Напомним, что новый бульвар появится в Нижегородском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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