2019-10-29T13:20:04+03:00
Общество

На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку

На благоустройство территории было выделено 986 тысяч рублей из бюджета Нижнего Новгорода
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Возле дома № 35 на улице Лескова в Автозаводском районе отремонтировали двор и установили детскую площадку. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода во вторник, 29 октября.

Согласно сообщению, на благоустройство дворовой территории, площадь которой составляет около 800 квадратных метров, из городского бюджета города выделили 986 тысяч рублей. На объекте была установлен новый детский городок, новое дорожное покрытие с парковочными карманами и отремонтированы входные группы.

-Данный двор включили в муниципальную программу «100 детских площадок», - уточнили в администрации.

Сообщается также, что местные жители попросили мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова о проведении ремонтных работ в своем дворе в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось об открытии площадка для воркаута на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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