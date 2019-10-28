Более 5 тысяч км разметки нанесли на дороги Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-28T17:00:51+03:00

По поручению главы региона уже идет подготовка ремонтной кампании 2020 года

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Более 5 тысяч километров дорожной разметки нанесли на проезжие части Нижегородской области в рамках реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина в понедельник, 28 октября.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог, работы были выполнены в полном объеме: на дорогах появилось 5 тысяч 187 километров 946 метров разметки.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2019 в рамках нацпроекта были также обновлены дорожные знаки, установлены металлические ограждения и светофоры, а на наиболее сложных участках появилось дополнительное освещение.

- Весь этот комплекс работ направлен на то, чтобы дороги Нижегородской области стали действительно безопасными», - подчеркнул глава региона.

По данным пресс-службы губернатора и правительства, всего в текущем году было установлено 12 тысяч 732 километра наружного освещения и заменено 2 тысячи 174 дорожных До 31 октября будет завершен монтаж 11 тысяч 775 километров металлических барьерных ограждений.

Известно, что Глеб Никитин уже поручил подготовить ремонтную кампанию 2020 года, перечень объектов которой уже составлен с учетом предложений районных администраций.

Напомним, что в сентябре был завершен капитальный ремонт дорог в Сеченовском районе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU