2019-10-27T12:06:27+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, который убил охранника 17 лет назад

Все это время преступник скрывался от следствия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде вынесли приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в избиении до смерти человека 17 лет назад, а также использованию поддельных документов. Преступление было совершено вечером 5 мая 2002 года на территории базы на улице Удмуртской, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В тот день подсудимый вместе с двумя приятелями жестоко избил охранник. Спустя неделю 30-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм. Преступление длительное время оставалось нераскрытым – лишь в 2009 году дело сдвинулось с мертвой точки. Двое подельников были осуждены, а вот третьему удалось скрыться. В декабре 2018 года его задержали в Москве и этапировали в Нижний Новгород.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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