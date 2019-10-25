2019-10-25T16:20:08+03:00
Общество

Ремонт кровли дома №28 в поселке Селекционная станция завершат в ноябре

Новый подрядчик ведет работы по графику
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: пресс-служба правительства НОФото: пресс-служба правительства НО
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Подрядчик должен завершить ремонт кровли дома №28 в поселке Селекционная станция до конца ноября. Об этом заявил в ходе проверки хода работ на проблемного здания директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

По словам Гнатюка, капитальный ремонта кровли, фасада и подвала дома №28 ведется уже несколько лет. Изначально начать выполнение работ планировалось в 2016 году, но подрядчик не приступил в указанное время. Впоследствии договор с ним был расторгнут. Другая организация, согласно новому договору, должна была завершить это ремонт еще 21 сентября С ней фонд капремонта расторгнул договор уже в одностороннем порядке, и компания была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

- Работы ведутся по графику, с соблюдением требований технологий производства работ, на всех этапах выполняется фотофиксация. Со своей стороны мы контролируем, чтобы всё было сделано «на совесть», - подчеркнул директор Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк.

Как стало известно, в текущий момент Фонд выполняет поручение губернатора Нижеродской области Глеба Никитина по усилению работы по выявлению недобросовестных подрядчиков.

В сообщении говорится также, что новая подрядная организация дома №28 в поселке Селекционная станция осуществляет демонтаж старой бетонной стяжки, ремонт парапета, укладку утеплителя и пароизоляции, укладку цементно-стружечных плит.

Как сообщалось ранее, региональный фонд капитального ремонта обязал подрядчиков вовремя завершить все работы по ремонту кровель и систем теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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