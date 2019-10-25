2019-10-25T11:46:01+03:00
Происшествия

Нижегородец украл с заправки 400 кг металлических труб

Возбуждено уголовное дело по статье «кража»
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородец украл с заправки 400 кг металлических труб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду в пятницу, 25 октября.

Согласно полученной информации, в конце сентября в полицию поступило заявление от начальника службы безопасности автозаправочной станции, которая расположена на улице Героя Попова в Ленинском районе. По его словам, сотрудник соседней автомойки похитил с заправки металлические трубы на сумму в 22 тысячи рублей.

По подозрению совершению данного преступления сотрудниками правоохранительных органов был задержан 36-летний нижегородец, признавший свою вину. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотруднику автомойки выбирается мера пресечения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородские полицейские поймали 27-летнего жителя Советского района, укравшего строительный забор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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