Мутко высоко оценил нижегородскую систему выбора общественных пространств

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-24T10:45:33+03:00

Нижегородцы смогут проголосовать за объекты не только в онлайн-режиме, но и в МФЦ

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко Виталий Мутко дал высокую оценку нижегородской электронной системе голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, политик посетил стенд Нижегородской области на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в среду, 23 октября.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина рассказали зампредседателю Правительства РФ, каким образом организована данная система. Мутко выразил надежду, что после голосования за объекты люди начнут более бережно относиться к общественному пространству.

- Сегодня нам представили современную платформу для голосования, созданную в Нижегородской области. Благодаря таким ресурсам можно организовать систему вовлеченности людей, - сказал Виталий Мутко.

Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул в свою очередь, что нижегородцы смогут проголосовать за объекты не только в онлайн-режиме, но и в МФЦ – там им помогут волонтеры. Активность голосующих напрямую повлияет на то, какая территория будет благоустроена уже в следующем году.

- В Нижегородской области есть очень большой запрос жителей на создание новых общественных пространств. Жители региона уже активно включились в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», и мы видим результаты. Сейчас нашей задачей является поддержка и дальнейшая стимуляция этой сопричастности, - уверен Глеб Никитин.

Отмечается также, что в перечень для голосования по Нижегородской области входят 163 объекта. Из них 79 находятся в области, а 84 - в Нижнем Новгороде. По последним данным, за объекты проголосовало уже более 163 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, проголосовать за определенный объект можно на сайте https://golosza.ru/ или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU