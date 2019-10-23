СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-23T17:53:14+03:00

Объект расположится на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской

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Новый бульвар появится в Нижегородском районе. Соответствующее решение было принято депутатами городской думы Нижнего Новгорода на заседании в среду, 23 октября.

Согласно имеющейся информации, объект будет располагаться на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской – на этой территории жители Верхних Печер даже провели субботник 6 октября.

- Решение о развитии данного земельного участка как озелененной территории общего пользования стало долгожданным событием для местных жителей, - сообщили на заседании депутаты.

Отмечается, что площадь территории на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской составляет 1 тысячу 433 квадратных метра. Ранее этот участок был отдан под строительство пункта обслуживания населения.

Позднее разрешение было отозвано, и участок был изъят у ведущего массовую вырубку деревьев арендатора ООО «Гурман» и передан в муниципальную собственность.

На данный момент территория включена в перечень объектов для голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.

Как сообщалось ранее, новый бульвар и фонтан построили в микрорайоне «Кузнечиха» в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU