СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-23T16:53:44+03:00

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Более 40 игровых автоматов уничтожили в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в среду, 23 Октября.

По данным следственного комитета, на цокольном этаже одной из зданий по улице Белинского двумя нижегородками было организовано игорное заведение. Его деятельность проводились при помощи игрового оборудования. Противозаконная деятельность женщин была пресечена в апреле текущего года, а техника – изъята.

По данному факту было расследовано и отправлено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр». Суд назначил хозяйкам подпольного казино наказания в виде штрафов в 150 тысяч и 75 тысяч рублей. А 45 игральных автоматов, ставшие вещдоками, были уничтожены.

Ранее «КП» сообщала, что деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU