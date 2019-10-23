2019-10-23T18:34:28+03:00
Общество

Руслан Станчев: "Правительство проявило инициативу достроить ФОК в Нижегородском районе"

Проблемные объекты будут переданы другому застройщику
Валентин ШАРИКОВ
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- Правительство проявило инициативу достроить ФОКи на улице Родионова в Нижегородском районе и на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе, - заявил журналистам депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев после окончания заседания в среду, 23 октября.

По его словам, помощь в завершении строительства спортивных объектов является «абсолютным реверансом» по отношению к городу со стороны региональных властей.

- Это прекрасная история. Нужно этим пользоваться и радоваться, что физкультурно-оздоровительные объекты будут работать. Все жители Нижегородской области и гости Нижнего города будут пользоваться этими комплексами, - сказал Станчев.

Депутат также напомнил, что застройщик ФОКа на проспекте Кораблестроителей исчез через три года после начала строительства объекта.

- За три года там совсем ничего не было сделано. Подрядчик то ли сбежал, то ли его ищут. Для жителей это неважно - важно, чтобы ФОК построили. Отмечу системную и профессиональную работу администрации Нижнего Новгорода, которая своим волевым решением по сути дала возможность перезагрузиться этим проектам, и они получили право на жизнь, - заключил депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев.

Как сообщалось ранее, фирма, строившая ФОКи в Нижнем Новгороде, обанкротилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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