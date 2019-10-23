СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-23T13:34:34+03:00

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Полиция задержала укравшего инструменты из чужого гаража нижегородца. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду в среду, 23 октября.

Согласно полученной информации, в октябре текущего года в правоохранительные органы обратился житель Московского района, который обнаружил пропажу своего имущества на общую сумму в 91 тысячу 600 рублей. У него были похищены циркулярная пила, покрасочный аппарат, болгарка, шуруповерт, затирочная машина и автомойка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками было установлена личность вора – им оказался мужчина 1992 года рождения.

Подозреваемый был задержан, часть похищенных вещей возвратят владельцу. Преступник рассказал, что остальное похищенное у нижегородца имущество он уже сдал в ломбард.

Как сообщалось ранее, почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU