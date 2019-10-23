Более 20 предприятий станут участниками нацпроекта «Производительность труда»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-23T13:02:04+03:00

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Более 20 предприятий станут участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, к нацпроекту примкнут компании из пищевой отрасли, АО «Навашинский хлеб» и АО «Линдовская птицефабрика – племенной завод», а также промышленные предприятия: АО ННПО им. М.В. Фрунзе, ООО «Мягкий сон», ОАО «Литейно-механический завод» и другие.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, на данный момент в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» вовлечены 52 промышленных предприятий региона. Такая практика привела к росту производства в 12,5 раз, улучшению условий труда и созданию новых рабочих мест.

- Круг участников нацпроекта расширяется, нижегородские предприятия проявляют большой интерес к внедрению инструментов бережливого производства. А до конца 2020 года в компаниях-участниках проекта планируется создание около тысячи новых рабочих мест, - подчеркнул заместитель главы региона.

Люлин добавил, что Нижегородская область получила из федерального бюджета 100 миллионов рублей на поддержку участников этого национального проекта.

¬Губернатор региона Глеб Никитин держал заявку на получение дополнительных средств на реализацию нацпроекта на личном контроле, - отметил он.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский форум «Производительность 360», который посетили более 600 участников из регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU