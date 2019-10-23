СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-23T12:25:04+03:00

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Новые выделенные полосы создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает агентство НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на исполняющую обязанности директора департамента транспорта городской администрации Нину Бочарову.

В ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи, Бочарова сообщила о трех этапах реализации проекта создания выделенных полос для автотранспорта. В первую очередь для их размещения планируется рассмотреть Московское шоссе, Окский съезд, проспект Гагарина, улицу Новикова Прибоя, участки от улицы Советской до Канавинского моста и от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе. Уже в 2020 году на указанных территориях будет нанесена новая разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

В сообщении говорится, что в ходе второго этапа "выделенки" будут продолжены на Московском шоссе, проспекте Ленина и Комсомольском шоссе. Выделенные полосы организуют также на проспектах Героев и Ленина, улице Октябрьской революции .

Третий этап проекта завершится до 2028 года. На участках Московского шоссе от Бурнаковского проезда до улицы Кузбасской и до Комсомольского шоссе появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первые выделенные полосы для общественного транспорта появятся на Канавинском мосту и улице Советской в Нижнем Новгороде уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU