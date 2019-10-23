СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-23T11:48:26+03:00

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Самолеты будут летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Стригино» в среду, 23 октября.

Согласно полученной информации, самолеты Sukhoy Superjet 100 будут отправляться в Северную столицу в 17 часов 30 минут по средам и пятница, в 9 часов – в воскресенье. В остальные дни данные рейс будет осуществляться в 8 часов.

Известно, что отправляющая рейсы в Санкт-Петербург авиакомпания «Ираэро» уже начала продавать билеты.

- Продажи открыты, билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании, - отметили в «Стригино».

В сообщении говорится также, что полное расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта.

Напомним, что прямой рейс из Нижнего Новгорода в Екатеринбург запустили в международном аэропорту «Стригино»18 октября.

Ранее сообщалось, что 2 ноября авиакомпания Pegas Fly открывает рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван».

ИСТОЧНИК KP.RU