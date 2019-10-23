2019-10-23T11:25:01+03:00
Общество

Нижегородцы смогут узнавать о прибытии транспорта с помощью смартфона

В тестовом режиме заработал портал «Автоматизированная система информирования пассажиров»
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородцы смогут узнавать о прибытии транспортных средств при помощи своего смартфона. Как сообщает МКУ «Центральная диспетчерская служба городского общественного транспорта», в тестовом режиме заработал портал «Автоматизированная система информирования пассажиров» (АСИП).

Как стало известно, благодаря этому ресурсу у горожан появилась возможность отслеживать текущее местоположение транспорта на выбранных маршрутах. Чтобы открылся раздел информации о названии маршрута с указанием направления его движения, необходимо нажать на пиктограмму. Эта страница обновляется автоматически, каждые 30 секунд.

- В разделе также содержатся сведения о времени навигации, государственном и гаражном номере транспортного средства, информация об автотранспортном предприятии, которому оно принадлежит, и ближайшие пять остановок, - говорится в сообщении.

А для того, чтобы узнать о времени прибытия транспорта, можно открыть раздел «По названию» или «По маршруту», в котором отобразится окно «Прогноз по остановке». В нем и указаны название остановочного пункта, а также перечень маршрутов, проходящих через остановку.

- АСИП адаптирован для использования на стационарных и мобильных персональных компьютерах, планшетах, имеется также мобильное приложение «HUBB-Нижний Новгород», - уточнили в Центральной диспетчерской службе.

Напомним, что мобильное приложение «Экологический инспектор» заработало в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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