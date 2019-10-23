ЛУКОЙЛ провел фотоакцию «Я люблю Кстово»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-23T11:02:57+03:00

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Во вторник, 22 октября 2019 года, на бульваре Нефтепереработчиков в Кстове состоялась фотоакция, приуроченная к открытию в городе одноименного арт-объекта, построенного и установленного при поддержке «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, яркая инсталляция «Я люблю Кстово» призвана не только украсить улучшающуюся с каждым годом городскую среду, но и запечатлеть признание в любви к родному городу на фотографиях кстовчан и гостей города. Все, кто принял участие в акции, получили в подарок бесплатное мгновенное фото, а также сувенирную продукцию с символикой ЛУКОЙЛ.

Старт фотоакции дали глава Кстова Михаил Гоголев и замгенерального директора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. Организаторы вручили жителям более 150 ярких снимков. Арт-объект доступен для всех и стал очередным подарком от Компании «ЛУКОЙЛ» городу.

ИСТОЧНИК KP.RU