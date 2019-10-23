В Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель
В Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель. Об этом говорится в сообщении отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в среду, 23 октября.
Как стало известно, после полуночи 22 октября возле дома 7 «В» по улице Октябрьской в Нижегородском районе водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода. Обстоятельства происшествия выясняются.
В результате дорожно-транспортного средства пострадал мужчина 1981 года рождение. Нижегородец получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушибы и ссадины коленных суставов. Был осмотрен медиками и отпущен домой.
Напомним, что пенсионерка ушибла голову во время торможения троллейбуса в Канавинском районе Нижнего Новгорода 22 октября.
Сообщалось также, что в Дзержинске Нижегородской области разыскивается сбивший на пешеходном переходе девочку водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU