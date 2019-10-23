Пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе
Пенсионерка ушибла голову во время торможения троллейбуса в Канавинском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в среду, 23 октября.
Согласно полученной информации, инцидент произошел на бульваре Мещерском в 15 часов 20 минут 22 октября. Водитель троллейбуса, осуществляющего движение по маршруту №10, допустил резкое торможение. Из-за этого упала одна из пассажирок – женщина 1954 года рождения.
В результате происшествия пожилая нижегородка получила ушиб мягкий тканей головы и была отпущена после обследования в больнице.
Как сообщалось ранее, в Балахне Нижегородской области резкое торможение «маршрутки» закончилось переломом ноги пожилой пассажирки.
Напомним также, что перевозимый без автокресла пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU