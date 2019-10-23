2019-10-23T10:58:26+03:00
Происшествия

Пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе

Нижегородка упала во время резкого торможении транспорта
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка ушибла голову во время торможения троллейбуса в Канавинском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в среду, 23 октября.

Согласно полученной информации, инцидент произошел на бульваре Мещерском в 15 часов 20 минут 22 октября. Водитель троллейбуса, осуществляющего движение по маршруту №10, допустил резкое торможение. Из-за этого упала одна из пассажирок – женщина 1954 года рождения.

В результате происшествия пожилая нижегородка получила ушиб мягкий тканей головы и была отпущена после обследования в больнице.

Как сообщалось ранее, в Балахне Нижегородской области резкое торможение «маршрутки» закончилось переломом ноги пожилой пассажирки.

Напомним также, что перевозимый без автокресла пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЛУКОЙЛ провел фотоакцию «Я люблю Кстово»
В Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель
Почти 20 бутылок алкоголя конфисковали из «разливайки» на проспекте Бусыгина
Виталий Мутко и Глеб Никитин проверят ход работ по достройке ЖК «Новинки Smart City»
На Ильинке оценили состояние усадеб
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»
Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов
Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес
Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье
Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской
Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе
Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством
Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала
Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Гагарина 24 октября
Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей