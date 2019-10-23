2019-10-23T10:17:11+03:00
Общество

Почти 20 бутылок алкоголя конфисковали из «разливайки» на проспекте Бусыгина

Жители Автозаводского района рассказали о деятельности питейного заведения на встрече с главой Нижнего Новгорода
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Сотрудники администрации Автозаводского района совместно с представителями правоохранительных органов осуществили рейд по «разливайкам» на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, о существовании работающего в круглосуточном режиме питейного заведения мэру города рассказали местные жители. По их словам, деятельность «разливайки» сопровождается шумом, пьяными драками и разбрасыванием мусора на расположенной рядом территории.

- Мы озвучили свою боль на встрече с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым, и, наконец-то, стали предприниматься конкретные действия, - сообщил житель дома № 15 на проспекте Бусыгина Андрей Симонов.

В ходе проведенного рейда, сотрудниками полиции и администрации Автозаводского района из «разливайки» было конфисковано 19 бутылок алкоголя. В случае, если будет подтвержден факт того, что спиртное является контрафактным, владельцем заведения грозит административный штраф от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

- Довольно часто в подобных заведениях реализуется контрафактная алкогольная продукция. За ее незаконную продажу юридическим лицам в рамках статьи регионального КоАП назначают штраф в размере 3 миллионов рублей, - подчеркнул заместитель главы администрации Автозаводского района Владимир Шапиро.

Как сообщалось ранее, нижегородка продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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