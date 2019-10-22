2019-10-22T18:28:55+03:00
Общество

На Ильинке оценили состояние усадеб

На старинной улице провели историко-культурные исследования
Василий КРОТОВ
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Разработчики концепции развития улицы Ильинской провели историко-культурные исследования знаменитых зданий. По их подсчетам, на старинной улице расположено 69 объектов культурного наследия. Львиную долю из них составляют жилые дома и усадьбы.

- Половина из них находится в хорошем состоянии, - утверждают разработчики. – Еще треть – в удовлетворительном, а остальные 17% - составляют ветхие и аварийные здания.

Кроме того, разработчики концепции провели ландшафтно-визуальный анализ данной территории. Благодаря этому можно говорить о предельной высоте зданий на этой улице.

- Мы полагаем, что сохранить масштаб исторической среды поможет снижение максимальной этажности с шести до трех-четырех этажей, - рассказала руководитель АБ «Рождественка» Нарине Тютчева. - Общий ландшафт этого места нужно максимально сохранять, а если что-то добавлять, то относиться к этому очень деликатно и осторожно.

Ко всем дальнейшим исследованиям и разработкам также планируется привлекать общественность.

- Мы считаем принципиально важным делать публичным каждый шаг разработки концепции развития Ильинской улицы и прилегающих к ней кварталов, - считает директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. - Сегодня разработчики показали нам результаты анализа архитектурной и исторической составляющей. Мы учитываем мнения экспертов по каждому направлению, чтобы в итоге создать реалистичную концепцию, которая ляжет в основу перезагрузки этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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