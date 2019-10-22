2019-10-22T12:51:43+03:00
Общество

Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе

Насекомые наносят серьёзный вред хвойным деревьям
Валентин ШАРИКОВ
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Черные сосновые усачи завелись у занимающегося заготовкой и переработкой древесины предпринимателя в Выксе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл во вторник, 22 октября.

Согласно полученной информации, это свидетельствует о том, что бизнесмен не выполняет мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними. В связи с установленным фактом в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Отметим, что черные усачи могут нанести серьёзный вред хвойным деревьям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Россельхознадзор назвала причину массовой гибели пчел в ЦФО. Их отравляют средствами защиты растений, а именно – инсектицидами. Известно также, что эти насекомые погибают не только в России, но и во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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