2019-10-22T10:15:05+03:00
Происшествия

Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде

Преступницы зашли в квартиру потерпевшей
Валентин ШАРИКОВ
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Две представившиеся продавщицами меда женщины обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД РФ, инцидент произошел в середине октября текущего года. В квартиру потерпевшей пришли две женщины, которые предложили ей купить мед. С собой у них была одна банка с продуктом - ее преступницы предложили оставить пожилой женщине на дегустацию перед дальнейшей покупкой

Воспользовавшись доверим 72-летней нижегородки, гостьи украли ее документы, а также 20 тысяч рублей из кошелька.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В сообщении говорится также, что сотрудники правоохранительных органов убедительно просят нижегородцев не впускать в свой дом незнакомых людей, а также не заключать с ними никаких финансовых сделок.

Напомним, что нижегородская полиция разыскивает мошенниц, которые убедили пенсионерку отдать 22 тысячи рублей за "снятие порчи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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