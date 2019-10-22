Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Две представившиеся продавщицами меда женщины обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД РФ, инцидент произошел в середине октября текущего года. В квартиру потерпевшей пришли две женщины, которые предложили ей купить мед. С собой у них была одна банка с продуктом - ее преступницы предложили оставить пожилой женщине на дегустацию перед дальнейшей покупкой
Воспользовавшись доверим 72-летней нижегородки, гостьи украли ее документы, а также 20 тысяч рублей из кошелька.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В сообщении говорится также, что сотрудники правоохранительных органов убедительно просят нижегородцев не впускать в свой дом незнакомых людей, а также не заключать с ними никаких финансовых сделок.
Напомним, что нижегородская полиция разыскивает мошенниц, которые убедили пенсионерку отдать 22 тысячи рублей за "снятие порчи".
ИСТОЧНИК KP.RU