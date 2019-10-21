2019-10-21T18:06:08+03:00
Общество

В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром

В поисках места для размещения объекта рассматриваются и другие регионы
Валентин ШАРИКОВ
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На одной из 17 площадок в 11 районах Нижегородской области могут построить частный космодром. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

Согласно публикации, при этом головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» планирует рассмотреть и другие регионы в поисках возможного места для размещения космодрома.

- Сейчас рассматривается 17 площадок в 11 районах Нижегородской области. При этом ЦНИИмаш настаивает на обязательном рассмотрении соседних (и не только) областей в качестве резервных. Пока мы настаиваем на своём, но всё может и поменяться, - написал Павел Пушкин.

По его словам, строительство такого объекта влечет за собой развитие региона, поэтому АО «ЦНИИмаш» рассматривает все возможные варианты.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что ради строительства первого в России частного космодрома в Нижегородской области придется расселить две небольшие деревни

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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