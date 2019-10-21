СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-21T17:19:16+03:00

Программа была подготовлена в рамках проекта по развитию инклюзивного туризма «#ЯПОКАЖУ»

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Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе Нижегородской области.

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, первая подобная экскурсия проводилась по специально разработанному туристическому маршруту, а группу туристов сопровождали научный сотрудник Историко-художественного музея Алина Щеглетова, сурдопереводчик Любовь Рябова и волонтеры центра добровольчества «Мой город».

По словам главы Арзамаса Александра Щелокова, на территории города зарегистрировано не менее 12 тысяч человек с ограниченными возможностями, из которых 500 - дети.

- Планируется реализация мероприятий кластера «Арзамас-Саров-Дивеево» , которые помогут адаптировать городскую среды для туристов и ограничениями по здоровью. Все должны иметь возможность знакомиться с историей города, - уверен Щелоков.

В сообщении отмечается, что на экскурсии вышли двадцать человек с ограниченными возможностями. Им удалось посетить экспозицию Литературного музея Аркадия Гайдара и побывать в купеческих домах на улице Карла Маркса.

В пресс-службе правительства Нижегородской области отметили также, что зкскурсия была подготовлена Центром добровольчества «Мой город» в рамках проекта по развитию инклюзивного туризма «#ЯПОКАЖУ» при поддержке Фонда президентских грантов.

-Экскурсии в рамках нашего проекта призваны помочь людям с разным уровнем здоровья получить доступ к культурному наследию нашего города: туристическим объектам, учреждениям культуры, памятникам архитектуры. Интернет-портал япокажу.рф позволит расширить доступность туристических услуг за счет вовлечения в решение данной проблемы волонтеров, - рассказал председатель ЦРД «Мой город» Александр Апарин.

Напомним, что инвалиды по зрению участвовали во Всероссийском турнире по мини-футболу в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU