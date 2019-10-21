2019-10-21T16:43:35+03:00
Общество

Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области

Проводится комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Десять невостребованных остановок демонтируют на федеральной трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Как говорится в сообщении, к концу ноября 2019 года уберут автобусные остановки и обозначающие их дорожные знаков у поворота на Фролищи, поворота на Новосмолинский, остановку «З59 км», остановочный павильон у поворота на Володарск, на 370 километре М-7, возле улицы Зелёной, у поворота на Дзержинск и на Березовую пойму. Демонтирована будет и дублирующая остановка в Лесной поляне.

-Здесь также демаркируют разметку наземных пешеходных переходов и закроют разрывы в барьерном ограждении. А на 58-километровом отрезке федеральной трассы М-7 «Волга» от границы с Владимирской областью до выезда на обход Нижнего Новгорода продолжат действовать 15 остановочных пунктов, - уточнили в ФКУ Упрдор.

Известно также, что данные меры входят в комплекс мероприятий по профилактике ДТП с участием общественного транспорта. В дальнейшем планируется демонтировать дублирующую остановку «Магистраль» и располагающийся рядом с ней нерегулируемый пешеходный переход на трассе Р-158.

Напомним, что в Нижнем Новгороде установили 33 "умные остановки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей
Нижегородских предпринимателей обучат размещать рекламу в едином дизайн-коде
Парковка транспорта на участке улицы Новая запрещена с 7 ноября
Более 200 школьников и студентов посетили государственные лаборатории Нижегородского ЦСМ
Жительница Сарова зарезала сожителя за нелестное высказывание об обеде
Более половины нижегородцев хотят вернуть смертную казнь для педофилов
Нижегородское правительство сэкономило на торгах 98,5 млн рублей
Операционистка обогатилась на 178 тысяч рублей за счет нижегородки
Полиция закрыла наркопритон в Богородске Нижегородской области
Движение транспорта на участке улицы Лоскутова ограничат 22 октября
Теплая погода сохранится в Нижнем Новгороде 21-25 октября
Нижегородский ХК «Торпедо» победил финский «Йокерит»
Нижегородец похитил телевизор и стиральную машину из съемной квартиры
В форуме «Перезагрузка» смогут принять участие около 130 предпринимателей
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника дорожного хозяйства
Заместитель губернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием нижегородцев
Свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» победил «Химки» со счетом 1:0
Начальник Сергачского райотдела ГИБДД сдал экзамен за ученика
Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде
Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе