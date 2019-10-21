Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-21T16:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять невостребованных остановок демонтируют на федеральной трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Как говорится в сообщении, к концу ноября 2019 года уберут автобусные остановки и обозначающие их дорожные знаков у поворота на Фролищи, поворота на Новосмолинский, остановку «З59 км», остановочный павильон у поворота на Володарск, на 370 километре М-7, возле улицы Зелёной, у поворота на Дзержинск и на Березовую пойму. Демонтирована будет и дублирующая остановка в Лесной поляне.

-Здесь также демаркируют разметку наземных пешеходных переходов и закроют разрывы в барьерном ограждении. А на 58-километровом отрезке федеральной трассы М-7 «Волга» от границы с Владимирской областью до выезда на обход Нижнего Новгорода продолжат действовать 15 остановочных пунктов, - уточнили в ФКУ Упрдор.

Известно также, что данные меры входят в комплекс мероприятий по профилактике ДТП с участием общественного транспорта. В дальнейшем планируется демонтировать дублирующую остановку «Магистраль» и располагающийся рядом с ней нерегулируемый пешеходный переход на трассе Р-158.

Напомним, что в Нижнем Новгороде установили 33 "умные остановки".

ИСТОЧНИК KP.RU